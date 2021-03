Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OMAGGIOPADOVA É in arrivo una distesa di biscotti a forma di stella alle Cucine economiche popolari di Padova. La domenica di Pasqua, al civico 12 di via Niccolò Tommaseo, gli ospiti riceveranno uno dolce pensiero, preparato dagli allievi dell'Istituto superiore per il Made in Italy di Noventa Padovana. I ragazzi hanno lavorato questa settimana, con grande entusiasmo, nei loro laboratori, per preparare migliaia di biscotti che verranno...