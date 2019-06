Micalizzi: «Lavoriamo con i commercianti per ridurre i disagi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In concomitanza con i lavori di rifacimento del cavalcavia lungo via Vigonovese, numerosi commercianti di Camin segnalano al Comune l'opportunità di curare la sistemazione dell'infrastruttura non solo dal punto di vista della statica e della sicurezza, ma anche dell'estetica. «Così dicono gli esercenti- il cavalcavia, corredato da un'illuminazione notturna suggestiva, e ristrutturato secondo criteri ispirati al bello, potrebbe diventare una vivace e gradevole porta d'ingresso al quartiere». A questo proposito, i negozianti lanciano un...