Micalizzi: «Centro civico all'ex Marchesi E nella palazzina ex Coni, l'Università»

LA RINASCITAPADOVA Un vero centro per l'Arcella e un polo di attrazione per l'intera città. E'questo, secondo la giunta Giordani, il futuro dell'area compresa tra piazza Azzurri d'Italia e la chiesa di San Carlo. A dare un'accelerazione a questo progetto sono state, negli ultimi 3 mesi, due circostanze. La prima è l'acquisizione da parte del Comune della palazzina ex Coni. La seconda, invece, è la sentenza del Tar che, un paio di settimane fa, ha cassato il ricorso presentato dall'Immobiliare Valli spa dando, così, il via libera a palazzo...