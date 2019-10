«Mia figlia è scomparsa» Ritrovata dalla polizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PAURAPADOVA Aveva lasciato la presa della manina per un secondo e in un attimo la sua bimba di cinque anni si è persa in mezzo alla gente che affollava ieri mattina il centro storico, in particolare nei dintorni dello storico caffè Pedrocchi. Un papà ha vissuto momenti di puro terrore intorno all'ora di pranzo, quando non è più riuscito a trovare la figlioletta. Lui e la moglie hanno iniziato a cercare la piccola ovunque, persa in una foresta di gambe, in mezzo ad adulti ovviamente molto più alti di lei. L'hanno chiamata a...