LA TESTIMONIANZA

PONTE SAN NICOLO' Un anno fa entrava in ospedale con il Coronavirus. Un mese di ricovero, l'ossigeno che non arrivava ai polmoni, la paura di non farcela. La lunga permanenza in terapia sub intensiva, poi la lenta guarigione.

Oggi Alessandro Salmaso, 54 anni, ringrazia Dio per aver superato quel drammatico momento e dona il sangue. «È il minimo che posso fare - racconta - questo virus è diabolico, toglie il fiato, ti annienta le forze fisiche e nervose. Con il mio plasma spero di contribuire a salvare altre persone».

Se Alessandro è riuscito a rivedere la luce, sua mamma, Grazia Zambolin, 81 anni non ce l'ha fatta. «È stata una cosa improvvisa - afferma - Quando è stata ricoverata non sembrava grave, ci ha tranquillizzato prima di salire in ambulanza. Ma il suo fisico non ha retto al Covid-19 e purtroppo a metà dicembre l'abbiamo persa».

Alessandro, invece, ha chiaro il percorso che ha vissuto fino alla sub intensiva. «Mi sono ritrovato dalla sera alla mattina con più di 39 di febbre e fitte alla testa ogni dieci minuti. La sensazione era quella di improvvise scariche elettriche. Non riuscivo neppure a stare in piedi. In ospedale mi è stato fatto il tampone: ero positivo. La situazione si è poi complicata, il respiro era sempre più debole. Ho pensato anche alla morte, ma ho lottato con tutto me stesso per uscire dall'ospedale e riabbracciare i miei cari».

Nella guarigione del cinquantaquattrenne non ci sono particolari segreti, ma Alessandro ha voluto lanciare un messaggio a chi sta ancora lottando contro il Coronavirus: «I problemi fisici sono oggettivi, bisogna affrontarli con la cura farmacologica e sperare di farcela. Senza la forza mentale, tuttavia, diventa tutto più difficile. Bisogna trovare nel nostro inconscio le forze vitali per reagire, per non pensare al peggio. Soltanto così si può trovare la carica per non arrendersi. Dietro un lavoro farmacologico enorme, sono certo, è fondamentale anche un percorso psicologico di supporto».

A distanza di un anno Alessandro Salmaso ha ripreso una vita praticamente normale: «I miei parametri sono regolari, quella debolezza che mi ha fatto compagnia per mesi è scomparsa. Ora il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che ancora lottano e non sanno se ne usciranno vivi. Ragazzi, lavorate su voi stessi, fate in modo di rimanere attaccati alla vita. Al resto, statene certi, ci pensa la scienza». Attraverso i social ha mantenuto una sorta di diario nel quale ha costantemente ha aggiornato gli amici e i conoscenti sul suo stato di salute e le sue sensazioni.

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA