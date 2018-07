«Mi sono affacciata e ho visto le fiamme Scena spaventosa, impossibile dormire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAPADOVA Notte di terrore per il padrone di casa e per il suo amico, ma non solo. Tra le prime ad essere svegliate dalle urla di chi stava chiedendo aiuto c'erano infatti Caterina Graciov. «Ho le finestre della camera da letto che danno sulla casa di Luca - racconta -. Sono stata svegliata da qualcuno che urlava Pronto, pronto, aiuto al telefono, parlando a voce alta in mezzo alla strada» Caterina ci ha messo ben poco a capire che si trattasse di un grande incendio che poteva creare non pochi problemi anche alla sua abitazione,...