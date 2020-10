«Mi sento frustrata. Ci è stato chiesto un grande sforzo, economico e di energie, e ora siamo di nuovo a questo punto». Giulia Bianchini, 37 anni, titolare del bar Chignon di Monselice, è scoraggiata e incredula.

Si aspettava una stretta simile?

«Speravo he ci lasciassero aperti fino a mezzanotte. Abbiamo rinunciato a molti posti a sedere per il distanziamento, come è giusto. Ci siamo dotati di tutto il necessario per la sanificazione, con più personale per controllare il rispetto delle regole. Ma a cosa è servito? Hanno massacrato il nostro settore e continuano a farlo».

Queste misure sono davvero efficaci nella lotta contro il Covid?

«Le nostre attività sono state tra le prime ad aprire, e non hanno portato ad un aumento dei contagi. Però sono le più bersagliate. E intanto i centri commerciali continuano a restare aperti. Trovo poi ignobile la chiusura di piscine e palestre».

Cosa le pesa di più di questa situazione?

«Si è snaturata una parte importantissima del mio lavoro, che è il contatto con il cliente. Si è come raffreddato il rapporto. Ed è stressante e deprimente dover fare da sorvegliante».

Come pensa di far fronte a questo periodo?

«Apertura tutti i giorni, con orario continuato fino alle 18, per forza, sarà massacrante. Stiamo pensando poi all'asporto, a pranzi veloci. Ho visto almeno tanta solidarietà: commercianti e conoscenti sono venuti a bere un caffè da me: l'unione può fare davvero la forza».

Camilla Bovo

