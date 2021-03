«Mi manca il contatto con gli studenti, la speranza è che la vaccinazione ci aiuti a tornare in aula assieme ai nostri ragazzi». Lo dice la professoressa Rosamaria Salvatore, 63 anni, che insegna Storia e critica del cinema e Cinema e psicoanalisi presso il Dipartimento dei Beni Culturali, archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica dell'Università degli Studi di Padova.

Come si sente dopo la somministrazione del vaccino?

«Mi sento bene. L'indicazione del vaccino di AstraZeneca è stata recentemente estesa dai 55 ai 65 anni. Ho qualche dubbio sul passaggio, visto che vado verso i 64, ma rimango fiduciosa. É sempre meglio di non essere affatto vaccinati».

Come ha vissuto la docenza in questo periodo?

«Ai miei studenti è stata garantita una didattica duale già nel primo semestre. Ad esempio, hanno frequentato il corso di Storia e critica del cinema 90 studenti in aula e 60 in streaming. Adesso tengo anche un corso serale di spettacolo».

Dove fa lezione in genere?

«In aula N a Palazzo Liviano, è una delle più grandi. Con l'aggravamento della pandemia ovviamente gli studenti in presenza si sono dimezzati».

Rimpiange il periodo pre-crisi all'università?

«Per me la vera didattica è quella in presenza. Non è sempre facile l'interazione tra gruppi on-line e in aula. Per carità, finora si è fatto il possibile, ma la speranza è di tornare in aula come una volta».

E.Fa.

