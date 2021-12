ARCELLA

PADOVA Il furto della sua auto lo ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook. Su sfondo colore azzurro in caratteri bianchi ha scritto Nella sicurissima Padova...Mi hanno rubato la macchina. Chiunque incrociasse un'Alfa Romeo Giulietta bianca targata...è pregato di fare immediatamente segnalazione ai carabinieri. Fate girare se potete grazie. Vittima è l'avvocato penalista Claudio Todesco, residente all'Arcella nel rione di San Carlo. Ieri mattina è uscito di casa per recarsi al lavoro, e al posto della sua macchina ne ha trovata un'altra. «L'avevo posteggiata sul parcheggio di via Temanza - ha raccontato il legale - a un passo dalla mia abitazione, e quando sono uscito di casa al posto della mia Alfa Giulietta di colore bianco c'era un'altra macchina. Il furto l'ho denunciato ai carabinieri». L'avvocato ha ricordato come in quel parcheggio si siano verificati diversi furti nelle auto posteggiate, con la rottura dei finestrini da parte dei ladri. «La mia è una macchina un po' vecchia - ha proseguito - ha una decina di anni, ma è di grossa cilindrata. Insomma corre, e quasi sicuramente l'hanno rubata per compiere qualche colpo, così da fuggire in fretta. Non era dotata di un sistema di allarme, ma aveva installato il Gps. I carabinieri attraverso l'assicurazione hanno provato a individuare il veicolo, ma il Gps dopo poco deve essere stato disattivato. Per cui al momento non è rintracciabile». Il post su Facebook del legale ha registrato oltre 350 condivisione e 115 commenti. In molti gli hanno espresso solidarietà, ma tanti sono anche stati gli internauti che hanno ricordato episodi di furti subiti in città. Qualcuno ha raccontato di essere stato derubato di un tavolino e di alcune sedie posizionate nel giardino di casa. E poi c'è chi si è lamentato della mancanza di sicurezza a Padova, con frasi come ...Bisogna ricordarlo alle prossime amministrative la città sicura...che schifo.

Marco Aldighieri

