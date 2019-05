«Mi butto per amore». Salvato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Lei l'ha lasciato e lui ha deciso di farla finita. Ma il romantico aspirante suicida non voleva che la sua ex dimenticasse quanto l'aveva amata, anche se lei non lo ricambiava più. Così ha preso una bomboletta di vernice spray rossa e ha scritto, prima di cercare togliersi la vita, tutto quello che provava sul parapetto del ponte ferroviario di Chiesanuova che aveva scelto per buttarsi giù. Un gesto estremo che è stato sventato solo dall'arrivo dei carabinieri, chiamati da un passante che aveva visto lo sfortunato amante...