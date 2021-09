Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOPADOVA Non si placano le proteste degli utenti per i disservizi del trasporto pubblico cittadino. Autobus che transitano con cospicui ritardi, decine di corse non pervenute, bus decisamente sovraffollati, specie negli orari di punta.«Sono un abbonato e uso il tram tutte le mattine per recarmi in stazione. Alle 7.30 anche oggi (ieri, ndr) per salire a Santa Croce ho dovuto spingere e incastrarmi in un mezzo già stipato...