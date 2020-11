I LUTTI

MESTRINO/VEGGIANO/LOZZO Due le vittime che nelle ultime ore hanno segnato tristemente i territori di Mestrino e Veggiano in questa seconda ondata di contagi da Coronavirus: Adriana Capparotto, 78 anni, che un mese fa era rimasta vedova dopo l'improvvisa morte del marito per cause naturali, e Gianpietro Bortolan, 67 anni, noto pasticcere di Mestrino. Bortolan era risultato positivo al Covid una ventina di giorni fa, prima il ricovero in ospedale a Cittadella e poi a Camposampiero dove purtroppo è deceduto. Un volto noto per il territorio dove per 28 anni ha gestito assieme alla moglie Anna Maria la pasticceria in centro paese, all'angolo con via Negri. Ma Bortolan non era solo il pasticcere, era anche un commerciante attivo nelle iniziative che il Comune organizza durante il periodo delle feste natalizie, vestendo il ruolo di Babbo Natale durante l'evento Natale con un Sorriso. Ieri la notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del paese. «É difficile per noi dire qualcosa in questo momento ha detto a fatica la figlia Francesca papà purtroppo non ce l'ha fatta». La positività al Covid-19 che inizialmente si era manifestata senza criticità, ha poi lasciato il passo alla comparsa della sintomatologia, da qui il ricovero in ospedale. Due anni fa Gianpietro e la moglie avevano salutato i clienti della pasticceria per godersi il meritato riposo dopo anni di lavoro. Nel 2017 la storica pasticceria aveva ottenuto dall'Appe il riconoscimento per aver superato i 50 anni di ininterrotta attività, di cui 28 con Giampietro e Anna Maria. «Il paese intero ha sperato e pregato per lui ha detto il sindaco Marco Agostini - ora di Gianpietro rimane il ricordo della sua bontà, di una persona che con semplicità faceva sentire importante chi incontrava: ogni volta che si entrava nel suo negozio non mancava sorriso e calda accoglienza. Mestrino questanno vivrà un Natale amaro: Gianpietro è sempre stato il Babbo Natale del paese. Per molti anni assieme alla moglie ha raccolto le letterine dei ragazzi del paese rispondendo anche ad ognuna di esse con una sua personale». «Per tanti anni Bortolan è stato un simbolo all'interno della comunità ha detto l'assessore al Commercio Roberta Sarasin - e in questo momento i commercianti sono molto scossi dalla notizia. Non possiamo che ricordarlo come il nostro Babbo Natale, quello che distribuiva le caramelle ai bambini. Ci teneva tanto».

A Veggiano è la scomparsa di Adriana Capparotto a rattristare la comunità. Un mese fa l'improvvisa scomparsa del marito Aquilino Zandonà in seguito ad un malore. Un dispiacere grande per la perdita del marito che l'aveva profondamente segnata. Appena il tempo di celebrare il funerale che la donna si è ammalata, e con l'insorgere della febbre il trasferimento all'ospedale di Padova dove è risultata positiva al Covid. Anche per lei, purtroppo, l'aggravarsi delle condizioni e il trasferimento al reparto Covid del Sant'Antonio, dove purtroppo è deceduta domenica notte.

Armida Toniolo, 80enne di Lozzo Atestino, si è spenta ieri mattina, intorno alle 11.30, all'ospedale di Schiavonia, dove era stata ricoverata per Covid all'alba di sabato scorso, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute. Armida abitava in via Chiesa insieme al marito Luigi Sinigaglia e alla figlia Cristina. Era molto conosciuta e amata in paese, dove aveva sempre partecipato con gioia alla vita sociale della comunità. Nel 2018 era stata colpita da una grave malattia, che l'aveva costretta a lasciare il coro del quale faceva parte. Il canto era infatti una delle sue più grandi passioni, così come il lavoro a maglia. Tutti in paese si ricordano delle sue sciarpe, berretti e borsette confezionati a mano, che metteva sempre a disposizione come premi della lotteria. Armida era così: generosa, disponibile, semplice, discreta e dolcissima. Anche se nel cuore portava un grandissimo dolore: quello causato dall'aver perso l'adorato figlio Maurizio, scomparso nel 2005, a soli 34 anni, a seguito di un incidente stradale. Oltre al marito e alla figlia, l'80enne ha lasciato anche la sorella Suor Fernanda. Il funerale di Armida sarà celebrato giovedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Lozzo Atestino.

