IL PROCEDIMENTO

LOZZO La versione di D'Ambrosio. Oggi a mezzogiorno il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio, preside-modello a Vo', prima zona rossa del Veneto, varcherà la soglia dell'Ufficio scolastico regionale per difendersi dalle pesanti accuse che gli sono state mosse. A metà dicembre il 42enne campano è finito sotto inchiesta per aver criticato via social la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'operato del governo durante la pandemia. Sedici i post Facebook incriminati, pubblicati tra ottobre e dicembre. In uno di questi, il preside dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino (che comprende anche le scuole di Cinto Euganeo e Vo'), ha definito la Azzolina «una che nella scuola ci crede ma è debole. Fa quasi tenerezza».

Le critiche sollevate da D'Ambrosio non sono passate inosservate, anzi hanno portato alla formulazione di tre accuse: violazione dei principi di leale collaborazione, violazione del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, violazione dell'articolo 26 del contratto di lavoro. L'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico aveva sollevato nelle scorse settimane un'ondata di indignazione nazionale nel mondo della scuola e della politica.

Al fronte di solidarietà hanno aderitocentinaia di presidi, insegnanti, genitori, il sindacato dei presidi Dirigentiscuola e l'Associazione nazionale presidi, che fin da subito ha assicurato a D'Ambrosio sostegno legale. Il caso è approdato anche nelle aule parlamentari, con interventi e interrogazioni alla ministra Azzolina da parte, tra gli altri, dal deputato leghista Rossano Sasso, dal deputato padovano di Forza Italia Marco Marin e dal senatore Udc Antonio De Poli. Messaggi e post di solidarietà erano arrivati anche dal leader del Carroccio Matteo Salvini.

La richiesta unanime fatta alla ministra, ribadendo il diritto alla libertà di espressione, era di fare marcia indietro rispetto alla «censura inaccettabile», ritirando le accuse avanzate a chi in piena pandemia «ha saputo percorrere strade innovative per la didattica, rendendo il proprio istituto un modello a cui ispirarsi».

Anche il diretto interessato si era rivolto alla Azzolina in un'accorata missiva. A cui la titolare dell'Istruzione aveva risposto ribadendo l'importanza del diritto alla libertà di espressione e ricordando che i procedimenti disciplinari non dipendono dal vertice politico ma dagli organi amministrativi. Ed è al loro cospetto che oggi D'Ambrosio risponderà alle accuse, assistito dall'avvocato Francesco Bragagni di Anp. Il preside, pur preferendo non sbilanciarsi con dichiarazioni alla vigilia dell'incontro, confida nell'archiviazione del caso.

Maria Elena Pattaro

