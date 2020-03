QUARESIMA DA CASA

CITTADELLA Un picco di 851 utenti collegati ieri alle 11 e 2328 visualizzazioni, della prima messa domenicale della parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato di Cittadella, trasmessa attraverso il canale YouTube Duomo Cittadella.

Surreale l'atmosfera della terza domenica di Quaresima. I tre sacerdoti, l'arciprete Luca Moretti, don Davide e don Roberto, sull'altare ad inquadratura fissa. Le loro parole a rimbombare nell'ampio duomo. Niente coro, musiche dell'organo e fedeli in preghiera. Mai si sarebbe pensato potesse accadere una cosa del genere. Ma dopo i primi secondi certamente imbarazzanti, nel senso che per chi è abituato a stare tra la gente, a parlare direttamente alle persone a condividere vari momenti come fanno appunto i sacerdoti, è difficile affidarsi ad una telecamera e ad un computer. Pochi secondi, poi nonostante il distacco forzato, la celebrazione è stata intensa e profonda, con il parroco a sottolineare non solo l'opportunità offerta dalla tecnologia, ma come questo particolare momento di vita sia, una sorta di deserto, un luogo dove riscoprire chi siamo - un passo dell'omelia del parroco che ha invitato ad interagire seppur in modo virtuale -. Il deserto rivela la parte più profonda di noi. Sono giorni difficili. Soffriamo anche noi. Ci sentiamo più soli, ma sappiamo che il Signore ci sta accompagnando e ci sta portando a lui, alla terra promessa. In questi giorni possiamo riscoprire le cose più importanti, i desideri più profondi, diversi da quelli di qualche giorno fa. Invito tutti a pensare a quali siano i propri desideri profondi. Sono certo che riscopriremo la sete di Dio.

Momento particolare quello dell'Eucaristia, ovviamente non possibile. L'arciprete ha salutato in particolare bambini ed anziani, ed ha invitato a portare i saluti e la benedizione dei sacerdoti e della Comunità, a chi non è riuscito a collegarsi. Grazie alla tecnologia siamo stati anche in comunione, siamo contenti di aver condiviso con voi il momento più importante della settimana per noi cristiani. Ogni giorno celebriamo a nome di tutti. Continuiamo a sentirci in comunione. E sempre utilizzando la rete, la Diocesi di Padova da oggi fino a sabato 4 aprile, ha avviato l'iniziativa #iorestoacasaepenso. Spiega don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale: «È un piccolo strumento, una specie di viaggio interiore per vivere questo tempo e rispondere a tante domande che interrogano il credente, per maturare un pensiero più profondo. Siamo partiti dalle domande più normali e continuative che ci attraversano come: perché essere così obbedienti alle leggi dello Stato quando c'è in gioco la fede? Si può essere cristiani anche senza celebrare l'Eucaristia? C'è il rischio che ci disaffezioniamo ai gesti della fede? Perché il rito e la comunità sono così importanti? Stiamo, forse, desiderando un Dio che risolva d'incanto tutti i nostri problemi? e molte altre. Abbiamo chiesto a qualche amico competente, di introdurci e di scavare le domande in modo da essere aiutati a muovere qualche passo, nel segreto della nostra stanza, dove il Padre buono ci vede, illumina e consola la nostra ricerca e preghiera. Abbiamo bisogno di sentirci in relazione, le relazioni vanno coltivate anche con le parole. In attesa di diventare gesto pieno: abbraccio, pianto e festa, stretta di mano, corpi che si incontrano e riconoscono». Collegarsi a: http://www.diocesipadova.it/iorestoacasaepenso/

