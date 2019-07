Mese di visite gratis ai tesori dell'Ateneo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA A Padova la bellezza non chiude mai, tre musei dell'università aprono le porte a luglio. I musei di Scienze Archeologiche e d'Arte, dell'Educazione e di Macchine Enrico Bernardi si possono visitare gratuitamente in alcune date dedicate alla cittadinanza.Al Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte in piazza Capitaniato 7 ogni martedì del mese (9, 16, 23 e 30) si potranno ammirare la Collezione Mantova Benavides, le Salette archeologiche, la Gipsoteca e la Collezione litologica. Nel Museo dell'Educazione di via degli Obizzi...