L'EX CLUSTER

I bigliettini colorati circondano le radici dell'acacia appena piantata, deposti dalle mani tremolanti degli anziani. Le emozioni e i ricordi dell'anno più buio diventano così linfa vitale per il nuovo albero messo a dimora vicino alla casa di riposo. Un simbolo di rinascita dopo tante lacrime e croci: 34 su 73 ospiti, una per ogni nonno deceduto durante l'emergenza Covid. Ieri nel pensionato Pietro e Santa Scarmignan di Merlara la commemorazione dell'anniversario Covid si è trasformata in un inno alla vita. Il senso della ricorrenza sta tutto qui: in questi fogli che raccontano le emozioni dei nonni superstiti e degli operatori che si sono presi cura di loro. Pagine da mescolare alla terra così da far crescere, insieme all'acacia, anche i germogli della speranza.

Alla commemorazione, che si è svolta nel pomeriggio nel cortile del pensionato hanno partecipato la presidente Roberta Meneghetti insieme ai vertici della struttura, la sindaca Claudia Corradin e il suo vice Matteo Migliorin, in prima linea durante l'emergenza e il parroco don Lorenzo Trevisan. Con ovviamente una rappresentanza del personale, degli ospiti e dei familiari delle vittime. «Siamo stati colpiti duramente quando ancora non si sapeva come agire e che cosa sarebbe successo» esordisce la presidente ricordando quel fatidico 8 marzo 2020 in cui il tampone positivo di Ornella, trasferita a Schiavonia, ha spalancato le porte a un lungo incubo. «Me la ricordo dice una delle anziane mangiavamo allo stesso tavolo». Il 14 marzo il primo decesso: è Nerone Ugo Melato. Suo figlio ieri era lì, in prima fila. Poco distante la figlia di Marcella Strazzabosco. Il primo giro di tamponi, fatto dopo aver blindato la struttura seguendo il modello Schiavonia aveva restituito una fotografia drammatica del contagio: 63 anziani positivi su 73 e 24 dipendenti su 45.

IL PARROCO RICORDA

È il parroco a prestare la voce ai ricordi degli anziani, raccolti nei giorni scorsi per farli diventare tasselli di una memoria condivisa: «Di quel periodo non ricordo niente dice Maria . Mi hanno raccontato che rifiutavo il cibo. Con le cure e l'assistenza ho superato tutto e sono rinata. Sentire il nome delle mie figlie e dei miei nipoti mi ha aiutato a lottare e alla fine abbiamo vinto». Per Fernanda è stato come vivere un'altra guerra. Antonio racconta: «ho perso i miei compagni di viaggio». «Tutti insieme ci siamo aiutati ed è proprio vero che nessuno si salva da solo» - aggiunge un'altra anziana.

L'acacia, fin dall'antichità simbolo del legame tra cielo e terra, è lì per ricordarlo: il suo legno resistente richiama la vittoria della vita sulla morte, le foglie rappresentano saggezza e rinascita. «La struttura si sta ripopolando (oggi conta 60 ospiti, ndr) afferma la sindaca segno che le persone continuano ad avere fiducia». La conferma arriva da Roberta, a cui il virus ha strappato la madre Marcella: «Sono contenta di averla portata qui. Anche se ero distante, questi chilometri li ho sempre fatti volentieri e non posso che parlare bene di voi». Dopo la benedizione, a turno si depongono i bigliettini con ricordi ed emozioni nella buca, chi spinto in carrozzina, chi sorretto da un'operatrice. Tra le emozioni che alimenteranno simbolicamente la pianta c'è anche la gratitudine verso i tanti benefattori che hanno aiutato il pensionato (raccolti oltre 88mila euro), donando materiale o mettendo a disposizione tempo e professionalità. L'ex presidente Stefano Trevisan ha regalato un quadro che ritrae un'infermiera, omaggio a chi, dentro e attorno alla Scarmignan, ha fatto l'impossibile per combattere il virus.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA