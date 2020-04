MERLARA

Il virus allenta finalmente la presa sulla casa di riposo di Merlara. Da più di tre giorni non si contano nuovi decessi e questa è un'ottima notizia per il pensionato, visto che in meno di venti giorni ha pianto 22 dei suoi 73 ospiti. Un prezzo altissimo, a cui tanto la struttura quanto l'intera comunità sperano di non dover aggiungere altre lacrime. Il Covid-19 da lunedì ha concesso una tregua ai 49 anziani presenti in struttura. Due invece i ricoverati a Schiavonia. «Lo diciamo sottovoce afferma il sindaco Claudia Corradin, ancora in quarantena dopo essere risultata positiva al tampone . Tutti, dai dipendenti ai cinque infermieri militari venuti a dare manforte, lavorano con impegno per garantire un'adeguata assistenza agli ospiti. La nostra speranza è fermare definitivamente questi decessi. Siamo fiduciosi. Ne usciremo». Intanto dentro la residenza Scarmignan la vita riprende lentamente. Dopo giorni e giorni passati in isolamento chiusi nelle proprie stanze, un gruppetto di ospiti ha riscoperto la bellezza di pranzare insieme in refettorio. Certo, nel pieno rispetto delle norme per limitare i rischi di contagio soprattutto nei confronti degli operatori, però è già un piccolo passo verso la normalità. Una normalità fatta anche di pranzi condivisi e di ore passate davanti alla tv, a commentare insieme i programmi. Gioia e incredulità: ecco le emozioni che percorrevano quei volti scavati dal tempo. E nostalgia: per i familiari a cui ora mandano un bacio dallo schermo di un tablet ma che sperano presto di poter riabbracciare. Proprio le videochiamate hanno permesso a più di qualche ospite di affrontare serenamente l'ultimo viaggio. La psicologa, prima sostituita da una volontaria, è tornata in servizio e accanto a lei ci sono altre due volontarie, che hanno messo a disposizione qualche ora del proprio tempo per fare compagnia agli anziani. «Gli ospiti stanno ricominciando a vivere, uscendo da quell'isolamento che provocava loro tanto dolore. C'è tanta voglia di normalità in tutti», commenta il sindaco. I dipendenti ancora in quarantena attendono con impazienza l'esito dei tamponi di controllo, nella speranza di poter finalmente rientrare in servizio. Ma i risultati dei test sono molto più lenti ad arrivare rispetto a tre settimane fa perché il laboratorio che li processa è subissato di lavoro. Finora soltanto 4 dei 25 lavoratori contagiati sono rientrati nella struttura. «Per fortuna possiamo contare sugli infermieri militari dichiara la presidente Roberta Meneghetti, anche lei positiva al Covid-19 . La loro presenza qui è preziosissima». Per ottenere i rinforzi, il sindaco Corradin aveva bussato con insistenza alle porte di tutte le istituzioni. Non si era arresa di fronte al no ricevuto dall'Ulss 6 e al silenzio della Regione, lanciando un appello alla sanità militare. Tanto che lunedì un contingente di 5 infermieri dell'esercito, coordinati dal colonnello medico Fabio Soldà, ha preso servizio nel pensionato. E adesso altre case di riposo, anche fuori provincia, si sono messe in contatto con la dirigenza della Scarmignan per condividere le buone pratiche e gli iter burocratici che hanno permesso alla struttura di tirare un sospiro di sollievo rispetto alle scorse settimane quando il personale era dimezzato e ridotto allo stremo. Se c'è una cosa che in queste settimane non è mai mancata è la solidarietà. Concittadini, aziende e benefattori anche di altri paesi hanno contribuito alla raccolta fondi che ha superato i 12mila euro. Le donazioni saranno usate per far fronte all'emergenza e anche per premiare gli eroici dipendenti che non hanno mai mollato, come ha spigato in un videomessaggio su Facebook un consigliere del cda. Anche i ragazzi delle scuole continuano a manifestare il loro affetto agli anziani del pensionato. «Un nonno è qualcuno con l'argento nei capelli e l'oro nel cuore», scrive un bambino sotto un grande arcobaleno che si appoggia a una casa illuminata dal sole: la residenza Scarmignan. «Cari nonni va tutto bene scrive Alessia tre le ninfee e un riflesso di arcobaleno . Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera». No, i nonni di Merlara, in questa guerra contro un nemico invisibile non sono da soli. E l'intera comunità non si stanca di ricordarglielo.

Maria Elena Pattaro

