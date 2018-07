Mercoledì la sfilata contestata di miss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA È stata rinviata a mercoledì Miss maglietta bagnata ai Navigli. Non c'è pace per la manifestazione organizzata da Federico Contin. Una manifestazione preceduta da feroci polemiche. Da più parti, infatti, sono piovute sulla testa di Contin e dell'amministrazione comunale accuse di maschilismo e sessismo. A dire il vero sì è trattato soprattutto di fuoco amico. Ad andare all'attacco frontale, infatti, è stata l'assessore ai servizi sociali Marta Nalin. «Parlare di sessismo non mi sembra eccesivo - è andata all'attacco...