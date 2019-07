«Mercatone, contributi da 500 euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZANOVENTA PADOVANA Un aiuto di 500 euro a ciascuno dei dipendenti dell'ex Mercatone Uno di Noventa Padovana e Occhiobello (Rovigo) che non ricevono più lo stipendio da almeno due mesi. La proposta è arrivata nelle ultime ore dalla Fisascat Cisl Padova Rovigo. «Abbiamo proposto - ha detto il segretario Marco Bodon - un buono spesa di 500 euro da erogare quanto prima. È poco, ma è un segnale concreto, rivolto a lavoratori che non percepiscono lo stipendio e che con ogni probabilità non riceveranno la cassa integrazione fino a fine...