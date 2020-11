IN CENTRO

PADOVA Sono tornate le transenne e i nastri bianchi e rossi ad avvolgere i mercati delle piazze. Con un giorno di anticipo sull'ordinanza per la sorpresa di ambulanti e clienti che non se l'aspettavano. Ai varchi di ingresso e di uscita ci sono delle persone con una pettorina arancione con su scritto Comune di Padova, che hanno il compito di dare informazioni agli avventori di indirizzare i flussi in entrata e uscita: da un lato si entra, dall'altro si esce. Ma dal punto di vista organizzativo questo non ha creato grossi problemi visto che il sistema è già conosciuto dalla primavera scorsa.

«Ormai siamo collaudati dice Paolo Martin, presidente del Consorzio Sotto il Salone Tempo altre 24 ore e saremo perfetti. Dobbiamo ancora capire se basterà la protezione civile o metteremo della sorveglianza aggiuntiva ma questo lo capiremo meglio domani (oggi, ndr). Anche perché se c'è qualcuno che controlla i varchi si riesce a indirizzare il flusso, altrimenti le persone entrano ed escono da dove vogliono. Se questo servirà a ridurre i contagi ben venga, è vero che si deve preservare il lavoro ma senza salute non si può lavorare».

POCHE PERSONE

Non c'è folla il venerdì mattina, nemmeno mezzo assembramento. Per alcuni ambulanti la situazione è fin troppo calma. «Mica va tanto bene scuote la testa Graziano Forsin, che vende abbigliamento invernale in piazza dei Frutti La gente stamattina ha visto le transenne e si è spaventata, più di qualcuno se ne è andato. Non si capisce dove si entra, dove si esce, non c'è proprio passaggio. E domani (oggi, ndr), ascoltate me, sarà uguale se non peggio anche perché si è cominciato a parlare di centro zona rossa quindi la gente pensa che sia proibito venire al mercato di sabato». Servirebbe chiarezza su cosa si può e non si può fare altrimenti, sostengono i commercianti, tanto varrebbe chiudere tutto e risparmiare sui costi di gestione. «Siamo in carcere esclama Vanni Frasson, ambulante di piazza dei Signori, allargando le braccia Con queste mezze misure ci rimettiamo tutti. Se dicono che non si può passeggiare in centro il fine settimana non verrà nessuno e allora cosa vengo a fare? Ha senso mettere le transenne se poi tutti rispettano il distanziamento, e per tutti intendo chi va al bar. Se noi al mercato rispettiamo le distanze e poi ai tavolini sono tutti seduti vicini senza mascherina è tutto inutile, il contagio comunque c'è e dilaga».

I problemi, sembra di capire, non ci sono tanto al mercato dove anche se si sta un po' stretti tutti tengono la mascherina, ma sui plateatici. «Vedremo cosa accadrà ma noi qui la mattina non abbiamo mai visto una grande folla riferiscono Adriana Padoanello e Gabriele Andreetta, che hanno un banco di verdura in piazza delle Erbe Per quello che abbiamo visto noi si vedono assembramenti di pomeriggio, la mattina ci sono solo persone che vengono a fare un po' di spesa. Durante la settimana non si fa mai moltissimo, di solito è proprio il sabato la giornata migliore».

LA PAURA

In ogni caso, a ridurre il flusso delle persone più che le transenne sembra sia la paura del contagio. Un clima che ha cominciato a diventare pesante da quando hanno fatto il giro dei social e dei media le foto degli assembramenti ai bar, scatenando diverse polemiche. «Rispettiamo tutti e rispetto la voglia di bere uno spritz ma non dobbiamo pagare per l'incoscienza di altri. Tutti devono rispettare le regole, non solo noi - dicono Barbara Paccagnella e Bianca Vissacco, che hanno una bancarella di frutta e verdura in piazza delle Erbe - Le transenne non sono il problema maggiore per noi, più che altro potevano essere posizionate in modo diverso. Invece di chiudere l'accesso al Salone in mezzo potevano lasciare aperto così le persone non devono girare a zig zag per fare la spesa».

TRA LE BANCARELLE

L'invito a stare a casa per quanto possibile arriva anche dai clienti del mercato. «Lo fanno per il nostro bene, per tutelare la salute di tutti afferma Vilma Pesavento E non lo dico perché ho una certa età, lo direi anche se fossi giovane. Le persone non capiscono che è un momento particolare, dobbiamo rispettare le disposizioni. Stiamo pagando l'esito delle vacanze estive, una cosa che si poteva evitare. Non è che se si saltano le ferie un anno succede qualcosa». Gli avventori abituali del mercato transenne o no, dicono di essere tranquilli. Tutti con la mascherina, alcuni con i guanti in lana. «Se tutti rispettiamo le prescrizioni non ci sono problemi, basta tenere la mascherina. Io indosso anche i guanti tanto ormai fa freddino e una precauzione in più non guasta», dice Nerina Bizarro. Il vero banco di prova, tuttavia, sarà la giornata di oggi. Si formeranno code per entrare al mercato? Si verificheranno assembramenti nonostante le nuove restrizioni? Lo scopriremo.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA