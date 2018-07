Mercatino dell'antiquariato: scade il bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SELVAZZANOProcede l'iter per vedere attivato quest'autunno il nuovo mercatino dell'antiquariato di Selvazzano. E se oggi scade il bando per l'assegnazione dei 31 posteggi destinati ai professionisti del settore, che avranno una concessione decennale, c'è invece tempo fino al 7 settembre per gli hobbisti che vogliono vedersi assegnato uno dei 13 posteggi previsti per il periodo che va da ottobre a dicembre di quest'anno. «Gli hobbisti sono dotati di un tesserino regionale che stabilisce il numero di 6 presenze all'anno ai mercatini spiegato...