Mercatini, dalla Fabbrica di Babbo Natale all'artigianato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BANCARELLEPADOVA I grandi protagonisti delle Feste sono i mercatini natalizi, allestiti in diversi punti della città. In uno dei luoghi più suggestivi, in piazza Eremitani, tra le mura storiche di Padova sorge la Fabbrica di Babbo Natale. Fino al 7 gennaio i bambini possono consegnare la letterina a Babbo Natale e partecipare a diversi laboratori, i grandi invece possono godersi una passeggiata fra le diciotto casette di legno con tante idee regalo originali. Presenti aziende di oggettistica, arredo natalizio, abbigliamento e produttori di...