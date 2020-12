IL PIANO

PADOVA Trovare una sintesi tra le esigenze degli ambulanti e quelle dei baristi. Parte da questo presupposto l'ultima ordinanza del Comune di Padova. Un'ordinanza che rivoluziona per un mese la disposizione di banchi e tavolini nel cuore della città. Il documento concede ai mercati di piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, piazza dei Signori e Prato della Valle (solo ortofrutta) di rimanere aperti fino alle ore 19 e non, come accade negli altri periodi dell'anno, solo fino alle 13. La nuova organizzazione è entrata in vigore ieri e ha validità fino al 6 gennaio tutti i giorni dal martedì al sabato.

L'ordinanza in passato aveva fatto scendere sul piede di guerra i locali del salotto buono della città che di fatto si vedevano negare i plateatici per tutte le festività natalizie. Una circostanza che rischiava di aggravarsi quest'anno dal momento che molta gente preferisce comunque sedersi all'aperto piuttosto che all'interno dei bar dove il distanziamento sociale e la circolazione dell'aria risultano più complicati. Oggi però le lamentele dei baristi non ci sono, anzi: se in passato i mercatini natalizi erano aperti sette giorni su sette, adesso almeno la domenica e il lunedì le piazze resteranno vuote e i locali potranno respirare tenendo fuori i tavolini.

PALAZZO MORONI

«Come è noto ha spiegato ieri l'assessore al Commercio Antonio Bressa il Dpcm vieta i mercatini di Natale ma permette lo svolgimento dei mercati ordinari. Abbiamo considerato che questa attività, nel periodo natalizio, possa essere estesa anche al pomeriggio come del resto accade da molti anni a questa parte. Da qui la decisione di prolungare gli orari di apertura della bancarelle delle piazze. L'anno scorso però i banchi di piazza dei Signori potevano rimanere aperti tutta la settimana ha detto ancora l'esponente del Partito democratico Quest'anno, invece, la piazza rimarrà libera la domenica e il lunedì e questa mi pare una novità non di poco conto».

LE AUTORIZZAZIONI

L'ordinanza, poi, prolunga fino al 20 dicembre la possibilità di vendita e cottura delle castagne nelle piazze e in Prato della Valle. Fino al 24 dicembre (ad eccezione dei giorni 12-13-19-20 dicembre) è autorizzata, sempre in Prato dalle 9 alle 19, la vendita di abeti natalizi, fiori e piante. Il Comune intanto ha già acceso il Natale illuminando con giochi di musica e luci il cuore della città (ogni giorno all'ora del tramonto molte persone restano incantante davanti al Palazzo della Ragione) mentre non saranno organizzati grandi eventi per evitare assembramenti.

LE CATEGORIE

Giudica positiva la nuova ordinanza Filippo Segato, segretario dell'Appe (l'associazione dei pubblici esercizi padovani), che spiega: «Visto che a dicembre i plateatici non sono così sfruttati dai locali e visto che comunque vige l'obbligo di chiusura alle 18, non ci lamentiamo. In piazza dei Signori la domenica e lunedì potremo tenere fuori sempre i tavolini, cosa che negli anni passati con i mercatini di Natale non era consentita. Va addirittura meglio in piazza Duomo dove quest'anno non ci saranno iniziative natalizie e quindi i plateatici potranno essere utilizzati senza problemi».

IL PROSSIMO ANNO

Lo sguardo, però, è già rivolto a cosa accadrà nel 2021. «In vista del prossimo anno chiediamo deroghe per gli spazi dei plateatici in tutto il territorio comunale così come è stato fatto quest'anno - prosegue Segato - Speriamo che si possa parlare ancora di concessioni a titolo gratuito o comunque a condizioni vantaggiose in modo da incentivare i locali ad utilizzarli. Attendiamo dal Comune una convocazione per parlare di questo tema: per i plateatici in deroga ci sono state centinaia di richieste da parte dei gestori e anche i clienti hanno apprezzato. Il tema interessa molto».

Bisognerò fare i conti, però, anche con la Soprintendenza che prima dell'emergenza sanitaria aveva imposto precisi vincoli all'uso degli spazi esterni in nome del decoro urbano. «Chiederemo di venire incontro alle esigenze economiche dei locali - assicura Segato - Con queste deroghe non mi pare che ci siano state particolari criticità nella valorizzazione dei beni architettonici del nostro Comune».

Gabriele Pipia

Alberto Rodighiero

