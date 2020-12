L'INIZIATIVA

TORREGLIA Mancherà sicuramente l'atmosfera creata ad arte dai gestori dei locali ogni San Silvestro. Quello che resterà sarà comunque il tocco di classe dei cuochi nel preparare piatti all'altezza delle migliori tavole euganee. Le serrande saranno abbassate domani sera per i dodici locali che compongono l'associazione Tavole Tauriliane di Torreglia. Ma il loro augurio arriverà nelle case dei clienti più affezionati sotto forma di box contenente la cena dell'ultimo dell'anno. Nel pacco dinner appositamente confezionato e denominato Trecentosessantacinquesimo, i cuochi porranno i due menù più prelibati dei rispettivi locali, uno a base di carne ed un altro a base di pesce. Per il brindisi non potevano mancare le etichette dei produttori vini doc dei Colli, anch'essi desiderosi di non far perdere agli avventori costretti entro le mura domestiche l'appuntamento con la tradizione.

Il box dinner dei ristoratori euganei, sta cominciando a tirare. Sono già decine le prenotazioni della confezione, che si potranno effettuate nei ristoranti dell'associazione entro la mattina di domani. La prevendita che sta attirano parecchi indecisi della notte di Capodanno renderà meno amaro l'effetto del lockdown imposto ai ristoratori. «Dal punto di vista dei proventi spiega Nicola Lionello, titolare del ristorante da Taparo e presidente delle Tavole Tauriliane non è nemmeno immaginabile un recupero di quanto perderemo tenendo chiusi i locali nella notte di San Silvestro. Il box rappresenta più che altro un modo per non eclissarci del tutto agli occhi dei clienti, e continuare, sia pure in modo anomalo, una tradizione che tutti desiderano possa riprendere al più presto in piena normalità».

L'INCERTEZZA

Il Trecentocinquantacinquesimo inoltre offrirà anche al personale di cucina la possibilità di non azzerare completamente le ore di lavoro, anche se resta il problema per i camerieri ed il personale di sala che rimarrà, sino a tutto il 7 gennaio prossimo, in cassa integrazione. «L'incertezza - conclude Lionello - regna sovrana anche per il periodo successivo alle feste, quello durante il quale i locali normalmente chiudevano per godersi le ferie dopo settimane di lavoro intenso». Non mancheranno sicuramente contraccolpi economici per le famiglie che vivono di ristorazione e che sono, nellla sola Torreglia, parecche centinaia.

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

