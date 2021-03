Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DENUNCIAPADOVA È noto che, fin dallo scorso 8 marzo, con il passaggio della Regione in zona arancione, le uniche attività consentite ai pubblici esercizi sono la vendita per asporto, la consegna a domicilio e, nel rispetto di tutte le regole previste, il cosiddetto servizio di mensa contrattualizzata. «Come dice il nome stesso spiega Filippo Segato, Segretario dell'Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova per poter...