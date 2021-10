Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ancora 108 nuovi casi di Covid in provincia di Padova. Lo dice l'ultimo bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia. Salgono a 1.533 i residenti positivi al tampone, ma rispetto un mese fa la tendenza mostra un progressivo calo. Si contano infatti 69 infezioni in meno rispetto la settimana scorsa, il 13 ottobre si registravano 1.602 casi. Circa un mese fa a Padova c'erano 2.473 positivi (-940). Dall'inizio dell'emergenza ad oggi...