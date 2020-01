«Meglio scambiatori fuori le mura»

(L.M.) La rigenerazione dell'ex Prandina merita ben di più di un solo dibattito sul numero di posti auto scrive in una nota Coalizione civica. «Per il futuro della Prandina, serve far tesoro dei risultati del percorso di partecipazione Agenda21 giustamente voluto dal Comune. Dunque: 650 posti non sono un'ipotesi nemmeno percorribile in quell'area, abbiamo l'impressione che si diano cifre a caso solo per tastare il terreno e alzare la posta. Attendiamo che la commissione incaricata dal Comune renda noti i risultati dello studio sulla mobilità dell'area. Serve invece pensare a parcheggi scambiatori fuori dalle mura, come giustamente sostiene il vicesindaco Lorenzoni. Dobbiamo tenere in gran conto il quadro preoccupante dell'inquinamento dell'aria della pianura padana, che proprio in questi giorni costringe le amministrazioni a bloccare il traffico delle auto più inquinanti.

Infine Occorre avere uno sguardo lungimirante sulla mobilità del XXI secolo, guardando al futuro, aumentando le zone pedonali e potenziando il trasporto pubblico. Serve intervenire per migliorare la fruibilità di tutta l'area compresa tra corso Milano, piazza Insurrezione, via Dante, favorendone la pedonalità. Lavoreremo con tutta la maggioranza per definire una rigenerazione sostenibile di un'area strategica della nostra città.

