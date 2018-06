Megliadino, Mizzon riconfermata: «Me l'aspettavo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEGLIADINO S.V.Doppietta per Silvia Mizzon, che si conferma per la seconda volta sindaco di Megliadino San Vitale. Il candidato sindaco della lista Per Megliadino civica Vitale ottiene 430 preferenze, staccando di più di cento voti lo sfidante Samuele Danese, candidato della lista Dignità e rispetto per San Vitale, che porta a casa 323 preferenze.Fanalino di coda, con 164 voti Massimo Mussolin della lista Uniti per Megliadino. Alle urne è andato il 59% degli aventi diritto al voto: 965 elettori su un totale di 1.634.«Sono soddisfatta e un...