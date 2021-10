Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DISAVVENTURACITTADELLA Offeso più e più volte perché svolge servizio come vaccinatore volontario. Aggredito verbalmente e fortunatamente non fisicamente, probabilmente solo perché nonostante la tensione ha mantenuto la calma e il sangue freddo. Certamente infatti cercava lo scontro il cinquantenne (questa l'età presunta) che martedì nel primo pomeriggio ha seguito un medico in pensione mentre dal centro vaccini nel Palasport di...