Medici pensionati al lavoro, nuovi attacchi dei sindacati

IL CASOPADOVA Non ha fine la battaglia sulla chiamata dei camici bianchi in pensione per far fronte alle carenze di organico. Il 26 marzo scorso la Regione Veneto, attraverso una delibera, ha autorizzato i direttori generali delle Ulss ad assumere a tempo determinato medici in pensione per garantire i livelli essenziali di assistenza qualora non vi fosse disponibilità di medici sul mercato. Più di una volta, anche a Padova, i concorsi sono andati a vuoto. Si fatica in particolare a trovare anestesisti, pediatri, medici d'urgenza, ginecologi...