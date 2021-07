Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA «Sono circa 70 i medici e odontoiatri che in provincia non si sono ancora vaccinati. Un numero esiguo, meno dello 0,1% degli oltre 8.550 iscritti all'Ordine padovano e una minima parte dei migliaia di operatori delle professioni sanitarie che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. Eppure il rischio della sospensione, fino ad arrivare a quello della radiazione dall'Albo, è assolutamente concreto per chi, entro...