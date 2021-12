L'ANALISI

PADOVA «Una bomba atomica sulla sanità padovana». Sono le parole del presidente dell'Ordine dei medici, Domenico Crisarà, riguardo le novità relative alla procedura di sospensione dei medici non in regola con le vaccinazioni. «Alla fine di novembre per decreto legge la responsabilità delle sospensioni è passata dal Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) dell'Ulss agli Ordini spiega Crisarà Ora l'Ordine riceve una lista di nomi ogni due settimane da Sogei (società controllata dal Ministero delle Finanze). Su questa lista, a differenza del Sisp, noi non abbiamo possibilità di verifica perché il Garante della privacy ce lo vieta. Dobbiamo prendere quei nomi a occhi chiusi, inviare una pec e se entro 5 giorni il medico non dimostra l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid viene sospeso d'ufficio».

Una procedura innanzitutto complessa, soprattutto se si pensa che in questi giorni di festa non tutti guarderanno la casella mail ogni due ore. E si tratta di un lavoro imponente per i dipendenti dell'Ordine che devono materialmente inviare 895 mail e poi recuperare il materiale che eventualmente viene inviato dai medici. Ma quello che ha lasciato attoniti i vertici dell'Ordine sono i numeri.

«Da aprile a novembre abbiamo sospeso 90 medici e 13 di questi sono stati reintegrati perché si sono vaccinati riferisce Crisarà La lista arrivata lunedì comprende 895 medici, il 10% degli iscritti. Un numero troppo elevato per essere corretto. Ho personalmente potuto verificare la posizione di 9 medici che sono miei pazienti, quindi ho il diritto di verificare la loro situazione: tutti e 9 sono in regola. Allora questi che numeri sono?».

L'ipotesi è che Sogei non sia aggiornato e l'idea che anche solo la metà dei medici di quella lista fosse sospesa fa paura. «Lo abbiamo già segnalato, l'Ordine non si sente di prendere decisioni immediate sottolinea il presidente Se dovesse servire chiederò di essere ascoltato dai Nas. Siamo inflessibili con coloro che non si vaccinano o che non rispettano la deontologia. E lo siamo altrettanto quando si tratta di tutelare la tranquillità di medici che fanno il loro dovere. Sulla questione andremo con i piedi di piombo, tra i medici di quella lista c'è anche chi ha fatto la terza dose».

Il problema andrebbe a ricadere sulla carenza di medici già esistente. Solo tra i medici di base ne mancano un centinaio e se si conta che ogni dottore di famiglia ha 1.200 pazienti, sono 120 mila i padovani senza medico o che si appoggiano a un altro con un esubero di assistiti.

Sul fronte delle attività del 2021 dell'Ordine spicca quella del consiglio di disciplina. Sono 29 i procedimenti disciplinari avviati e tra questi 9 si sono conclusi con l'archiviazione, 1 medico è stato radiato, 6 hanno ricevuto un avvertimento e 3 una censura. Altri 5 sono stati sospesi per un mese e tra i 5 sospesi per due mesi ci sono tre medici vaccinati che facevano propaganda contro i vaccini: uno di questi curava a domicilio i pazienti con un anti-parassitario per cavalli. «Poi c'è il caso di un medico padovano che lavora nel Trevigiano sul quale non abbiamo ricevuto segnalazioni ma abbiamo letto sulla stampa. Sarà convocato a breve per spiegare la sua posizione» riferisce Crisarà.

«L'attività formativa ha visto la realizzazione di dieci eventi serali dice Giacomo Sfarzo, responsabile della formazione Con la pandemia siamo rimasti un po' indietro e ci siamo dovuti attrezzare con incontri da remoto. Ai dieci eventi hanno partecipato 650 iscritti».

Silvia Moranduzzo

