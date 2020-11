L'OPPORTUNITÁ

PADOVA Il Coronavirus non ferma il maxi-concorso per infermieri alla ricerca di un posto fisso nella sanità veneta. Oltre cinquemila candidati sono attesi alla Kioene Arena, in sei turni, a partire da questa mattina fino a giovedì. Muniti di mascherina chirurgica e autocertificazione, i partecipanti affronteranno una prova scritta finalizzata alla formazione di una graduatoria. Ad Azienda Zero sono arrivate 5.262 domande, 1.068 professionisti hanno chiesto di essere assunti nella rete ospedaliera padovana. Per la precisione: 648 infermieri si contendono un'assunzione immediata in Azienda ospedaliera, 282 un posto all'Ulss 6 Euganea e altri 138 sperano di firmare i cinque contratti a disposizione all'Istituto oncologico Veneto. Ma non finisce qui. Vista la forte carenza di personale infermieristico necessario per fronteggiare l'epidemia di Covid-19, le aziende sanitarie sin da subito contatteranno gli idonei, scorrendo le liste delle graduatorie a seconda delle necessità. Secondo i sindacati, mancano 250 infermieri all'Ulss 6 Euganea e altri 150 in Azienda ospedaliera.

IN SICUREZZA

Nonostante l'emergenza Coronavirus, Azienda Zero ha deciso di confermare il concorso. I candidati, che arrivano da tutte le parti d'Italia, devono rispettare le condizioni di sicurezza imposte dall'ente. Per evitare assembramenti i partecipanti sono stati suddivisi in due turni per giornata, quello della mattina inizia alle 8.30 e quello pomeridiano alle 14. Sono stati predisposti otto ingressi per facilitare le operazioni di accreditamento, dove i candidati accederanno a seconda dell'iniziale del cognome. Dopo la registrazione con i documenti d'identità, gli operatori passeranno alla misurazione della temperatura corporea. I candidati dovranno rispettare il distanziamento sociale di un metro in tutte le fasi della procedura di selezione. Oltre a questo, gli infermieri dovranno seguire i percorsi di entrata e uscita predisposti da segnali e cartelli. L'invito è di recarsi al palazzetto dello sport in orario, non sono permessi accompagnatori. Vige l'obbligo di non presentarsi al test nel caso in cui il candidato sia sottoposto all'isolamento o alla quarantena, sia raffreddato o abbia la febbre. Lo stesso vale per chi ha avuto contatti stretti con positivi o chi è rientrato da Paesi per i quali sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza. Nella fase di identificazione sarà richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni a rischio, mediante la compilazione di un'autocertificazione predisposta ad hoc. I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica. É poi vietato lo scambio di cancelleria o altri presidi personali. Dal concorso però sono stati esclusi i giovani laureandi, che finiranno il loro percorso universitario proprio in queste settimane. «Il bando scadeva ad ottobre specifica Achille Pagliaro, della Cisl - i ragazzi e le ragazze che si stanno laureando non possono accedere a questa possibilità. C'è bisogno di un secondo concorso in tempi brevissimi, perché è stato lasciato fuori un bacino importante e soffriamo una carenza cronica di personale. Si pone poi un altro problema. Siccome le mobilità tra le aziende sanitarie a causa dell'emergenza sono bloccate, c'è chi, pur essendo dipendente di un'azienda, usa il concorso per passare altrove. Un cane che si mangia la coda: rischiamo di trovarci a metà dell'anno prossimo senza graduatoria».

