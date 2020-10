Matteo Zanetti, cittadellese, 44 anni, da dieci è gelataio, premiato per il miglior gelato al Prosecco. Il suo locale è in centro storico a Cittadella, in piazza Martiri del Grappa.

Come sta affrontando questo nuovo periodo di restrizioni?

«Mi ristrutturo cogliendo l'esperienza acquisita durante il lockdown con consegne a domicilio gratuite e con l'asporto. É pur vero che come settore stiamo andando verso la bassa stagione, ma io chiudo solo a gennaio. C'è consumo di gelato ormai in ogni periodo dell'anno e poi, come tantissimi colleghi, ho anche vari altri prodotti».

Dopo lo stop totale da marzo a maggio, si attendeva un provvedimento del genere?

«Non me lo aspettavo ad ottobre, ma a novembre. Osservando i dati sui contagi però ho capito che avrebbero fatto qualcosa. Invito tutti alla responsabilità perchè se ci sarà un'altra chiusura generale si rischia grosso. Il calo è stato non meno del 30%. Un'altra chiusura sarebbe devastante perchè con il solo delivery non si vive».

Con che spirito apre la sua gelateria?

«La passione è quella di sempre. La speranza è che quanto prima si ritorni alla normalità. Sto cercando di preparare nuovi prodotti, così da proporre delle particolarità nonostante la riduzione d'orario».

Ha ottenuto ristori economici?

«Ho ampliato il plateatico come i bar, ma per loro è stato gratuito. La mia è un'attività differente e la legge non mi ha fatto sconti: 3500 euro».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

