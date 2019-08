Matteo, la sorella e la madre: una catena di tragedie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VITTIMECHIOGGIA L'incidente di ieri, in cui ha perso la vita Matteo Sgobbi è solo l'ultimo di una tragica sequenza che la famiglia Sgobbi ha dovuto affrontare. Come dovrà fare, di nuovo, anche stavolta. Matteo era nato nell'85, non tanto dopo il momento in cui era venuta a mancare la sorella Michela, allora quattordicenne, annegata a Porto Levante nel tentativo, riuscito a prezzo della sua vita, di salvare un'altra sorella, più piccola, travolta dalle onde. Da allora la loro mamma, Catia Mori, si recava ogni giorno in cimitero a portare...