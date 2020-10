LA SORPRESA

LOZZO ATESTINO Ha aperto quella busta bianca con la stessa trepidazione con cui si scarta un regalo inatteso. Del resto non capita tutti i giorni di ricevere una lettera dal presidente della Repubblica. Marco Bagno, 10 anni di Lozzo Atestino, lunedì pomeriggio ha trovato nella cassetta della posta una gradita sorpresa: la risposta di Sergio Mattarella alla lettera che lui aveva consegnato allo staff del presidente durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico nel cortile della scuola di Vo'. Quel pomeriggio era il 14 settembre Marco era seduto in prima fila accanto alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, tutto emozionato.

«Egregio presidente Mattarella, a scriverle è un bambino di soli dieci anni che ultimamente ha avuto un bel po' di cambiamenti nella sua vita»: inizia così la lettera di Marco, alunno di quinta elementare dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, di cui fanno parte anche le scuole di Cinto Euganeo e Vo'. Lui il coronavirus lo ha vissuto sulla propria pelle insieme a mamma Mirian, papà Federico e al fratellino Jacopo, di 4 anni. L'intera famiglia è stata contagiata a inizio marzo, quando del virus si sapeva poco o nulla. Un dramma di 45 giorni vissuto tra le mura domestiche, con la paura di non farcela. Ma anche il sollievo della didattica a distanza, che lo aiutava a sentirsi meno solo e la gioia di ricominciare la scuola incontrando compagni e maestre.

Un racconto a cuore aperto a cui il presidente Mattarella non è rimasto indifferente. A trovare la lettera, lunedì pomeriggio, è stata mamma Mirian, che ha subito avvisato il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio visto che era stato lui a incoraggiare la scrittura della lettera. Così quando Marco è tornato a casa sapeva già che ad attenderlo c'era un messaggio speciale. «Il preside mi ha detto che è arrivata una lettera. È del mio amico Mattarella? ha chiesto alla mamma, sfoggiando un gran sorriso . Chissà se ci ha invitati a Roma». Ha aperto con cura la busta, gli occhi incollati al foglio scritto a mano. Per decifrare la calligrafia del presidente ha chiesto aiuto alla mamma. «Caro Marco, grazie per la tua lettera e per avermi raccontato quanto è avvenuto nel periodo più acuto della pandemia risponde il presidente . Con la tua famiglia hai attraversato momenti difficili ma per fortuna sono ormai alle spalle e, tornato a scuola, puoi pensare al futuro serenamente». «Complimenti per il primo premio per il tuo video aggiunge l'inquilino del Quirinale, a cui Marco aveva detto di aver vinto un concorso organizzato dalla scuola. «Ti invio tanti cari saluti per te, per i tuoi familiari e per tuo fratello Jacopo». Firmato: S. Mattarella.

Attraverso quelle poche, semplici parole il presidente ha infuso coraggio a questa famiglia di Lozzo messa a dura prova dalla prima ondata di contagi. «Marco è stato molto contento. Non si aspettava una risposta. Io invece sì confessa mamma Mirian ma sono rimasta meravigliata lo stesso perché chissà quanti altri bambini avranno scritto al presidente. Eppure Mattarella ha trovato il tempo di rispondere, facendo sentire importante il mio bambino. Non è da tutti: il presidente ha dimostrato ancora una volta la sua grande sensibilità». Ieri mattina nello zaino di Marco c'era anche la lettera: l'ha letta in classe davanti ai compagni, mentre la mamma ha già deciso a quale parete appenderla, una volta incorniciata.

Maria Elena Pattaro

