BRUGINE «Avevo già programmato di fare una bella festa di compleanno per i miei 18 anni, con le amiche e gli amici più cari, ovviamente nel rispetto delle regole in corso, ma purtroppo ci si è messo di mezzo il Covid e così è saltato tutto. L'importante è che noi stiamo bene e che la cosa possa risolversi per noi e per gli altri contagiati». La prende con filosofia Matilde Furiato, studentessa di Brugine, che proprio oggi diventa maggiorenne ma è costretta a restare a casa con tutti i suoi familiari. La ragazza frequenta la quinta classe del Liceo Einstein di Piove di Sacco, indirizzo delle Scienze Umane, dove la scorsa settimana è stato scoperto un focolaio con venti contagiati. Una decina i positivi al tampone nella classe di Matilde: «Per fortuna quasi nessuno ha avuto sintomi preoccupanti e siamo qua che contiamo i giorni per poter tornare fuori casa e a scuola. Intanto stiamo facendo lezione con la didattica a distanza, anche perché questo è un anno impegnativo, ci attendono gli esami di maturità in giugno, speriamo che per allora le cose abbiano preso una piega diversa».

Intanto Matilde, ma anche i suoi genitori, sono a casa in quarantena: oltre alla neo diciottenne infatti, è risultata positiva pure la sorellina. In questo caso, la tempestività della mamma Sonia è stata provvidenziale: «Appena abbiamo avuto il sospetto che il virus avesse contagiato Matilde, mi sono messa in contatto con le insegnanti della scuola della sorella e l'abbiamo subito tenuta a casa prudenzialmente, è stato un bene perché poi è risultata positiva anche se asintomatica. Ero preoccupata perché qualche giorno prima che ci fosse il focolaio all'Einstein, avevo organizzato a casa nostra la festa di compleanno della piccola».

Il dipartimento di prevenzione e la velocità di Sonia hanno fatto la differenza: tutti i bimbi della elementare di Brugine sono stati tamponati e risultati negativi, con rientro a scuola già da ieri. I Rigato sono una famiglia nota in paese e per decenni hanno gestito l'omonima trattoria che si trova in via Roma, con annesso negozio di generi alimentari. Da alcuni anni l'attività si è trasformata in un bar molto frequentato. «Siamo praticamente rimasti sempre aperti durante il lockdown, soprattutto con l'edicola, dove mia mamma Uliana è presente da quando si è sposata nel 1972 - prosegue Sonia. Ora, con le bimbe positive, ma prima ancora che ci arrivassero gli esiti dei tamponi, per il bene di tutti abbiamo deciso di tenere chiusa l'attività. Certo questo è un disagio non da poco, sia dal punto di vista del servizio ai nostri clienti, che dal lato economico per noi che non lavoriamo. Io - conclude Sonia - sono convinta che la salute sia un bene troppo prezioso, non solo quella della mia famiglia, ma anche quella degli altri e in questo caso il bene comune deve essere quello che guida le nostre azioni. Sono certa, che quando potremo riaprire, i nostri clienti non mancheranno di tornare per gli articoli di cartoleria, il caffè o il giornale». Intanto c'è da superare la quarantena.

