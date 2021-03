LA MANIFESTAZIONE

CITTADELLA Un anno fa non c'era balcone che non avesse il disegno dell'arcobaleno accompagnato dalla frase Andrà tutto bene. Ieri pomeriggio sulla recinzione della scuola primaria e per l'infanzia Ca' Onorai-Pozzetto a Pozzetto di Cittadella, c'era quel disegno, ma con la frase «Noi ci siamo impegnati, ma non è andato tutto bene». A realizzarlo un alunno. Ieri la sua mamma, assieme ad altre due, lo ha appeso insieme a tanti altri cartelli colorati per chiedere la riapertura delle scuole che da lunedì sono didattica a distanza. Tre mamme, Silvia scapin, Erica Marchetti e Barbara Martiniche, ci mettono la faccia per esprimere lo stato d'animo dello loro famiglie e soprattutto dei giovanissimi alunni. Sono appoggiate moralmente da tanti genitori, ma di fatto eccole, in tre, con nastro adesivo e figli al seguito, ad appendere i cartoncini. É la prima mobilitazione di questo genere nel cittadellese, mentre le chat dei genitori ed ancor più i social, pullulano di commenti dai quali si coglie moltissima esasperazione ben prima che la didattica a distanza entri a regime per tutti.

LA RICHIESTA

Le mamme che ieri pomeriggio hanno fatto sentire la loro voce, ci tengono a sottolineare che «la nostra protesta non ha assolutamente nessuna valenza politica, nè tantomeno rivolgiamo critiche al personale della scuola, vogliamo solo ribadire, con forza, che è necessario tenere aperte le scuole. Non devono rimanere chiuse. Nelle scuole le procedure di sicurezza sono testate da mesi, l'attenzione è sempre stata massima, ed il numero dei contagi è minimo. Questa è la dimostrazione concreta che le scuole sono sicure. La didattica a distanza non si adatta assolutamente alle esigenze dei giovanissimi, rende la gestione familiare complessa, difficilissima, gli insegnanti stessi pur facendo il massimo, sono limitati nell'azione formativa».

La scuola di Pozzetto conta due corsi alla primaria mentre quella per l'infanzia ha tre classi. In totale ci sono 260 alunni. A questi si aggiunge il personale. «Lo scorso anno gli alunni di prima hanno potuto imparare pochissimo a causa dell'emergenza. Ora ci sono altri bambini, ma loro sono in seconda ed ecco una nuova chiusura che è deleteria. Ci dicono che ritorneremo in classe dopo Pasqua: siamo sicuri di non rivederci a settembre?», è la domanda di un'altra mamma. É un disastro se si analizza lo stop alla scuola da un punto di vista economico. Sempre le mamme: «Il bonus babysitter è solo per determinate categorie di lavoratori e comunque insufficiente. Non si può usufruirne se hai già il buono asilo. Il congedo parentale con la riduzione al 50 per cento dello stipendio quante famiglie possono permetterselo? Non parliamo poi - continuano - delle difficoltà tecnologiche con la copertura internet del territorio e la disponibilità dei dispositivi».

I PROBLEMI

Fosse tutto tecnicamente perfetto, evidenziano sempre le mamme. «Un bambino non riesce a rimanere attendo per molto tempo di fronte ad uno schermo, la socialità, il contatto sono basilari in questi primi anni e vengono a mancare. I bambini devono essere seguiti comunque da un adulto ed anche avendo a disposizione dei familiari, ad esempio i nonni, giustamente le norme anti contagio indicano di non farlo. Se poi in casa uno dei genitori lavora a distanza, o segue il lavoro oppure la didattica». Cosa succede allora? «Succede che in molte situazioni i figli sono forzatamente assenti, non si collegano e perdono la lezione perchè non c'è altra soluzione che questa». «Non ho festeggiato il mio compleanno, e non sono andata dai nonni - si legge in un manifestino - A Pasqua e a Natale sono rimasta a casa per poter venire a scuola. Riaprite la scuola». E in un altro: «Io ho rispettato voi, voi rispettate noi».

Michelangelo Cecchetto

