MASSANZAGO

Tre atti vandalici subiti in meno di sei mesi nel proprio studio professionale a Massanzago preoccupano, e non poco, l'assessore comunale Antonella Fort, da un anno e mezzo titolare dei referati alla Cultura, alle attività produttive e all'associazionismo.

VIA ROMA

Lo studio legale dell'avvocato, veneziana di Spinea, dal 2009 trasferitasi a Massanzago, situato nella centralissima via Roma che collega il centro del paese a San Dono, negli ultimi tempi è stato oggetto delle attenzioni di ignoti che, in una escalation definita allarmante dalla stessa amministratrice comunale, la hanno indotta a segnalare tutto ai carabinieri. Antonella Fort si è riservata il tempo per presentare formalmente querela, o meno, contro gli autori degli atti vandalici subiti. «Non ho la minima idea di chi possa essere stato - ammette francamente la diretta interessata-. All'inizio pensavo fossero delle bravate ma poi, con il reiterarsi degli episodi, ho dovuto ricredermi ed ora sono avvilita e rammaricata».

IGNOTI

In poco più di 5 mesi sono stati tre gli atti contro lo studio legale della Fort. Nella prima occasione qualcuno ha strappato un cartello informativo di indicazione sugli orari di apertura dello studio e su alcune norme da seguire. Nel secondo episodio, ha strappato un altro cartello inerente il protocollo anticovid sulle modalità di accesso nello studio, nonostante il fatto che la titolare dell'ufficio avesse fissato il foglio con del nastro adesivo e delle puntine. L'episodio più grave è avvenuto qualche giorno fa: l'avvocato non ha potuto entrare nel proprio studio professionale perché la serratura della porta d'ingresso è stata danneggiata.

FORZE DELL'ORDINE

Dopo l'ultimo fatto increscioso è scattata la decisione di allertare le forze dell'ordine. Antonella Fort sta vivendo giorni non facili e non ha la minima idea di chi possa essere l'autore di simili gesti: «Sono assessora dal 2019 alla cultura, alle attività produttive e alle associazioni da pochi mesi e non credo proprio che i vandali possano volermi intimidire o rivendicare qualcosa per la mia attività politico-amministrativa - afferma Fort- . In realtà non so proprio chi potrebbe avercela con me anche per altri motivi, professionali o altro. Non riesco a capire, inoltre, se fossero delle bravate, come sia possibile reiterare degli atti di questo tipo in pieno centro del paese, in una zona illuminata come quella che insiste il mio studio professionale. Dal 2012 ho aperto l'ufficio a Massanzago: mai prima mi era successa una cosa del genere».

PRIMO CITTADINO

Il sindaco di Massanzago Stefano Scattolin e gli amministratori comunali hanno espresso il loro disappunto e vicinanza alla collega: «Non riusciamo proprio a pensare chi potrebbe avercela con l'assessore- commenta il primo cittadino -. Io comunque non vedo questi gesti legati alla sua attività amministrativa: penso piuttosto siano delle ragazzate per qualche diverbio in passato. L' Amministrazione comunque continuerà ad adottare delle misure per migliorare la sicurezza e la sorveglianza ed invita ogni cittadino a farlo anche nelle proprietà private al fine di evitare che si ripetano simili episodi vandalici in violazione alle leggi, nonché a segnalarli prontamente».

Luca Marin

