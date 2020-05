Con la donazione di 1200 mascherine FFP2 del valore di 1700 euro all'istituto Configliachi, e lo stanziamento di 1000 euro in favore dell'Istituto scolastico comprensivo di Montegrotto per l'acquisto di tablet idonei ad effettuare didattica a distanza, e di 2000 euro a sostegno della Fondazione Sanità veneta, il Lions Club Tito Livio di Padova si colloca in prima linea nell'impegno per l'emergenza Coronavirus. Le mascherine sono state consegnate nei giorni scorsi alla Ipab. «Come club abbiamo toccato con mano le difficoltà dello sdoganamento del materiale sanitario, poiché ci sono stati richiesti molteplici documenti, certificazioni e dichiarazioni, da parte della dogana di Tessera - commenta il presidente del sodalizio, Enrico Barbato - l'istituto Configliachi si rivolge agli anziani e ai minorati della vista, offrendo loro assistenza, istruzione e formazione professionale, e in questo periodo risulta fondamentale garantire la salute degli addetti ai lavori e degli ospiti dei vari settori». Non solo. «Il club Tito Livio prosegue Barbato - ha operato anche tramite il Distretto Lions 108 TA3, composto da 54 club di Padova, Venezia, Treviso e Rovigo, per mezzo della Fondazione distrettuale Lions, che ha raccolto ed erogato 136.630 euro per l'acquisto e la donazione sul territorio di mascherine, tute, saturimetri, caschi e camici». «Non abbassare la guardia nei confronti del virus», è il messaggio che il presidente del Tito Livio lancia alla comunità: «Dobbiamo continuare a proteggerci conclude - vediamo persone in giro, soprattutto giovani, senza mascherine, e questo non fa bene. Non molliamo».

Isabella Scalabrin

