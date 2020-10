LA PAURA

PADOVA Sono tornate. Dopo pochi mesi di ritrovata libertà naso e bocca tornano a coprirsi. A far da padrone è la chirurgica anche se diversi padovani sembrano non voler rinunciare alla comodità e morbidezza della mascherina di stoffa. Per alcuni, ormai, è questione di stile. L'obbligo di indossarla anche all'aperto è tornato in vigore da ieri, lo ha deciso il governo, ma i padovani lo rispetteranno? Tutto sommato, sì. Con alcune eccezioni.

Il primo segnale che qualcosa è cambiato lo rilevano le farmacie dove le vendite di mascherine sono schizzate alle stelle, probabilmente per non rischiare di prendere la multa che può arrivare fino a mille euro. «In media ne vendiamo 100, 120 al giorno ma ieri sono letteralmente raddoppiate le vendite spiega Roberto Minozzi della farmacia Tocchetto in Corso Milano Probabilmente le persone hanno fatto scorta ora che è tornato l'obbligo. Le chirurgiche le vendiamo a pacchi da dieci quindi bastano per un po' di tempo. In estate, invece, c'è stato un aumento della richiesta delle Fpp2 perché chi si metteva in viaggio, in treno o in aereo, voleva essere sicuro di essere protetto. Il nostro magazzino è pieno, non abbiamo problemi di scorte. Credo che affronteremo tranquillamente questo ritorno dell'obbligo di mascherina all'aperto».

La situazione in centro storico è tranquilla, del resto qui la mascherina non è mai stata del tutto dimenticata. Per addentrarsi tra le banche dei mercati, infatti, è sempre servita. C'è anche chi ha preso l'obbligo alla lettera: un trio di signori di una certa età ieri mattina beveva lo spritz ai tavolini del bar Margherita e dopo ogni sorso la mascherina tornava a coprire naso e bocca. Su e giù fino a che il bicchiere è stato vuotato. Una sinfonia quasi perfetta, insomma, non fosse stato per qualche stecca qua e là a rovinare la melodia.

E tutti coloro che parlavano al telefono la abbassavano, facendo esattamente il contrario di ciò che sarebbe corretto fare: sarà scomodo, la mascherina si inumidisce, si fatica a riprendere fiato ma è proprio parlando che escono le goccioline dalla bocca.

Telefono o meno. «Il 90 per cento ha la mascherina, finora solo un balordo non ha voluto metterla e ci ha sbeffeggiato dicendo di chiamare i vigili raccontano gli addetti alla vigilanza del parco Giardini Arena, Gianpaolo Tommasin e Riccardo Schiavon Per il resto sta andando bene, tutti gli altri ai quali abbiamo fatto notare che dovevano coprire anche il naso sono stati obbedienti. L'obbligo è rispettato».

Altro luogo è la stazione. Tra treni e autobus i pendolari non si sono mai staccati dall'accessorio del momento. Ma si sa, c'è chi rispetta le regole e poi ci sono loro, i ribelli. Coloro che camminano all'aperto con naso e bocca nudi, senza pudore alcuno di mostrare ciò che dovrebbe restar nascosto. Il loro regno è il Portello.

I ribelli della mascherina sono soprattutto giovani e sorge il dubbio che non abbiano ben capito la restaurazione dell'obbligo. Così come non è diventata un'abitudine praticare il distanziamento, regola che non è mai andata in pensione dal 21 febbraio a questa parte. «Ieri ho dovuto chiudere un'ora prima riferisce Marco del bar Civico 4 di via Portello La polizia è venuta tre volte e alla quarta mi hanno consigliato di chiudere prima. Sanno che per noi è complicato perché vedono com'è. Ogni tanto esco e chiedo ai clienti di non stare troppo vicini se non indossano la mascherina ma quando ci sono serate come il mercoledì o il sabato è complicato». Il vero banco di prova del rientrato obbligo di mascherina all'aperto sarà, infatti, il fine settimana.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA