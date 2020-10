LO SCENARIO

PADOVA «Cari padovani, gli esperti ci dicono che un gesto semplice salva la vita: mettere la mascherina, il più possibile». Alle 13.55 di una giornata in cui la curva del contagio continua a mostrare numeri preoccupanti (ieri altri 29 casi in tutta la provincia), il sindaco Giordani diffonde un video di due minuti e mezzo decidendo di giocare d'anticipo. Seduto alla scrivania del suo ufficio, legge una lunga lettera rivolta alla città e la vera notizia arriva dopo un minuto e 50 secondi: «Attenderò altri pochi giorni per verificare se dal governo o dalla Regione arriveranno le annunciate misure che regolano in maniera ancora più prudente l'uso della mascherina anche negli spazi aperti. Passato questo tempo, provvederò io ad assumere delle misure particolari per Padova con un'ordinanza del sindaco». Tradotto: dal prossimo fine settimana con ogni probabilità non sarà più possibile passeggiare senza dispositivi di protezione.

LE MODALITÁ

L'intenzione è chiara, le modalità di applicazione ancora no. Quando sarà obbligatorio usare la mascherina? Dove? In questo fine settimana il sindaco e i suoi più stretti collaboratori stanno studiando vari modelli proposti in giro per l'Italia. Palazzo Moroni guarda soprattutto a Bologna, dove il sindaco ha stabilito un obbligo di mascherina dalle 18 del venerdì alla mezzanotte della domenica in centro storico. Un'alternativa ben più radicale è quella varata ad esempio dalla Regione Lazio: mascherine sempre e ovunque all'aria aperta, senza limiti di orario. Una terza variante, sperimenta dalla Regione Piemonte, prevede una stretta sulle mascherine in prossimità delle scuole. Il Comune di Padova potrebbe iniziare seguendo la prima strada, rendendo dunque obbligatoria la mascherina nel weekend in centro storico, ma nulla è stato ancora deciso. Un documento sarà preparato entro la metà della settimana, sempre che non arrivino prima nuovi provvedimenti simili del premier Conte (un dpcm è in fase di definizione) o del governatore Zaia.

LE POSIZIONI

Sono mesi che Giordani insiste sull'importanza di usare la mascherina e nei giorni scorsi il suo fedelissimo Diego Bonavina, assessore alla Sicurezza, ha introdotto controlli rinforzati nei mezzi pubblici da parte della Polizia locale. I problemi principali, però, restano sopratutto gli assembramenti in centro storico. L'immunologa Antonella Viola lo ha testimoniato l'altro ieri al Gazzettino («In Ghetto ho faticato a passare da quanti ragazzi c'erano ed erano tutti senza mascherina») dichiarandosi favorevole all'introduzione di nuove regole. Un'ordinanza simile è stata definita «di buon senso» anche dal virologo Andrea Crisanti. Ieri è arrivata pure l'approvazione del questore Isabella Fusiello: «I dati sui contagi sono preoccupanti, così come gli assembramenti in centro. Sono anche io d'accordo con l'imposizione dell'uso delle mascherine».

L'APPELLO

Questa è la situazione, poi c'è l'appello del sindaco. «Padova ha fatto molto per proteggersi dal Coronavius - dichiara Giordani - Questo grazie ai nostri medici, agli scienziati, ai sanitari, ma anche grazie a voi, che non vi siete mai arresi e avete usato buon senso. Ad oggi la situazione è monitorata e gestibile ma non dobbiamo nasconderci: abbiamo davanti mesi di lotta dura per non far arrivare una seconda ondata che sarebbe gravissima per la salute e per l'economia della città. Se molliamo adesso e se abbassiamo ora l'attenzione, avremo il rimorso di non aver usato tutte le prudenze quando eravamo in tempo».

«Padova - osserva il sindaco . - è tornata a popolarsi di eventi, di attività e di socialità. Sono tornati gli studenti universitari e sono riprese le attività economiche. Questo porta un grande afflusso di persone, negli spazi chiusi come negli spazi aperti. Questa libertà va gestita con coscienza e senza leggerezze. Non ci sono alternative, o fermiamo i contagi prima che si impennino o vince il virus e perdiamo tutti noi. La prudenza è la via maestra per uscire da questo tunnel presto. Dobbiamo essere ottimisti ma dobbiamo essere anche una comunità forte». Giordani ha già in mano le ipotesi di ordinanza. Questi sono i giorni della scelta.

Gabriele Pipia

