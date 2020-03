LA DECISIONE

PADOVA Quindici aziende lunedì, altre dieci nella giornata ieri. E i controlli continueranno a raffica nei prossimi giorni. Gli uomini dello Spisal, Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, stanno setacciando uffici e stabilimenti produttivi dell'intera provincia di Padova con l'obiettivo di verificare se chi continua a lavorare lo fa rispettando tutte le dovute precauzioni.

L'ultimo decreto del presidente del consiglio parla chiara: locali e negozi devono rimanere completamente chiusi, mentre le aziende e gli enti pubblici possono continuare a lavorare purché rispettino delle rigide norme igieniche in materia di prevenzioni. Molte realtà hanno deciso quindi di proseguire con il proprio ciclo produttivo e gli ispettori dell'Ulss 6, coordinati dalla dottoressa Rossana Bizzotto, hanno un lungo elenco di aziende da controllare. Dalla città alla provincia, dall'Alta alla Bassa Padovana.

LO SCOPO

«Vogliamo verificare - ha spiegato ieri il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta - che tutti adottino le distanze di sicurezza e gli altri necessari dispositivi di protezione. La nostra squadra è tornata completamente operativa e al completo».

LE TIPOLOGIE

Gli uomini dello Spisal hanno iniziato le verifiche a partire dalle grosse aziende, da quelle del settore metalmeccanico a quelle impegnate nella logistica. Occhi puntati anche sui supermercati e sui magazzini. I primi controlli hanno dimostrato che tutte hanno affrontato seriamente il problema, rispettando i decreti e le relative specifiche ministeriali, mettendo in atto le misure di prevenzione richieste da Roma. Le realtà più strutturate hanno effettuato correttamente la sanificazione e distribuito nei vari locali prodotti igienizzanti, più di qualcuna ha messo anche i dipendenti in cassa integrazione per evitare assembramenti tra i lavoratori. Verificati anche gli accessi alla mensa, eseguiti in maniera frazionata, e lo stesso vale per l'inizio dei turni. L'obiettivo è quello di evitare qualunque ammassamento. Si entra separatamente, ci si mette al proprio posto di lavoro e stop. L'attività proseguirà nei prossimi giorni: il virus continua a circolare e non sono previsti dunque rallentamenti di questi controlli.

L'ALLARME

Una situazione molto preoccupante aveva coinvolto lo Spisal due settimane fa, quando erano stati posti in isolamento 23 addetti Spisal. Il reparto era stato completamente chiuso in via precauzionale perché un dipendente era risultato positivo al tampone di Coronavirus. Tutto il personale, ovvero quattro medici, una operatori sociosanitaria e ben 18 tecnici, per un totale di 23 persone, hanno dovuto rimanere a casa ed evitare contatti con altre persone.

Il provvedimento da parte dell'Ulss provinciale era scattato dopo la conferma della positività al test di covid 19 da parte di un operatore che aveva partecipato alla cena di San Valentino a Limena, una cena da cui era esploso un vero e proprio focolaio che aveva portato perfino alla chiusura della scuola elementare ben prima della decisione governativa. L'allarme è rientrato e ora lo Spisal lavora a pieno servizio. Dopo le grandi aziende, quelle che contano centinaia di dipendenti, toccherà alle medio-piccole essere passate al setaccio. Dalle associazioni di categoria, con in testa Assindustria, sono arrivati appelli molto netti invitando ogni datore di lavoro e ogni dipendente a rispettare rigidamente i protocolli.

G.Pip.

