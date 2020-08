I CONTROLLI

PADOVA I presidi sono stati effettuati. E il numero delle pattuglie è stato incrementato. Uomini e mezzi in più, quindi, per garantire un monitoraggio capillare come deciso in Prefettura durante la riunione del Coordinamento dell'attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni anti Covid. Una settantina le persone fermate dalle forze dell'ordine e sottoposte ad accertamenti, ma a nessuna è stata elevata la contravvenzione per inosservanza alle restrizioni.

L'altra sera, infatti, poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani sono intervenuti nei quattro siti del centro a rischio di assembramenti. Ma nelle piazze dei Frutti, delle Erbe, dei Signori e Duomo non sono state riscontrate irregolarità e tutti presenti indossavano la mascherina. Non c'è stato neppure bisogno di estrarre il cartellino giallo, cioè di ammonire i trasgressori per poi passare alla contravvenzione in caso di recidiva, perché tutti i presenti hanno scrupolosamente osservato i contenuti dell'ordinanza anti contagio.

LE MODALITA'

Gli uomini delle forze dell'ordine hanno lavorato dalle 18 alle 6 del mattino, cioè nella fascia oraria in cui all'aperto è obbligatorio l'utilizzo del presidio che copre bocca e naso, ma non hanno intercettato comportamenti a rischio neppure tra i più giovani. Hanno anche verificato l'osservanza del rispetto della sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, in discoteche, e locali del divertimento.

«Fortunatamente - ha osservato Raffaele Ricciardi, viceprefetto vicario - le polizie statali e locali non hanno rilevato criticità nella piazze padovane. Sono state settanta le persone sottoposte a controlli, ma non c'è stato bisogno di dare multe. Tutti si sono comportati responsabilmente e mi auguro che la consapevolezza di dover utilizzare gli strumenti di prevenzione dal contagio prevalga sulla libertà di usare la mascherina». «Da parte nostra - ha aggiunto il vice di Renato Franceschelli - proseguiremo con i controlli anche nei prossimi giorni, intensificandoli nel fine settimana quando ci sono più persone nelle piazze. Faremo uno sforzo per potenziare il numero degli uomini delle forze dell'ordine che verranno utilizzati in tale ambito, senza sottrarli ai servizi sul territorio, che rimarranno assolutamente sempre garantiti».

IN COMUNE

Anche Diego Bonavina, che in Municipio ha la delega alla Sicurezza, ha fatto il punto sul primo week end con le restrizioni. «Sono rimasto in contatto con la centrale operava della Polizia locale - ha osservato e gli agenti mi hanno riportato una situazione tranquilla nelle piazze. Con un intervento coordinato dalla Prefettura abbiamo aumentato le unità in campo, però c'è da dire che la gente rispetta le disposizioni. Io sono favorevole al principio che ci debba essere una ripresa di tutte le attività, ma anche al fatto che vada fata in estrema sicurezza. E' giusto quindi che vengano effettuati i controlli, che chi non si adegua alle disposizioni sia prima avvertito e, in caso di recidiva, multato, anche se la mia speranza è che tutti continuino a comportarsi con responsabilità e non ci sia quindi la necessità di ricorre alle sanzioni».

