Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONECITTADELLA Da oggi è in vigore a Cittadella una nuova ordinanza finalizzata alla limitazione del rischio dei contagi in particolari occasioni. La decisione del Comune si riferisce al mercato settimanale del lunedì e a quello agricolo a chilometro zero del giovedì, ai giorni di pedonalizzazione del centro e alla pista del pattinaggio sul ghiaccio installata in piazza Luigi Pierobon.I DETTAGLIIl provvedimento emesso dal sindaco...