Martorano: «Letali alta velocità e disattenzione»

Velocità, pneumatici non adatti, disattenzione, alcol alla guida. Sono queste le cause principali degli incidenti mortali. Lo spiega il comandante provinciale della Polizia Stradale Gianfranco Martorano, che spiega come di recente ci sia stato un leggero incremento di decessi sulle strade padovane. «Effettivamente c'è un andamento che diverge dalla media - esordisce - ma è difficile capire quali siano le cause. Sono un po' scettico sulle statistiche perché ci possono essere delle motivazioni effettivamente casuali». In ogni caso, anche...