Un piano Marshall per salvare il Nord Italia dai danni economici causati dal Coronavirus. A chiederlo a gran voce è stato ieri lo stato maggiore veneto di Forza Italia. Attorno ad un tavolo si sono ritrovati, così, il coordinatore regionale Michele Zuin , i parlamentari Marco Marin, Roberta Toffanin, Roberto Caon e Raffaele Baratto e i consiglieri regionali Maurizio Conte e Marino Zorzato. «Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza, e non solo sanitaria ha esordito Zuin Il turismo è al collasso. Solo a Venezia le prenotazioni negli hotel sono diminuite del 90%». «Pur rimanendo fieramente all'opposizione, Forza Italia è pronta a collaborare con il governo per affrontare questa emergenza ha detto, invece, Marin Le risorse messe a disposizione dall'esecutivo, però, sono assolutamente insufficienti». «In Veneto, solamente il turismo vale 18 miliardi di euro. Proprio per questo, servono stanziamenti adeguati ha aggiunto - La nostra proposta è quella di allentare i vincoli europei sulla finanza pubblica. Il rapporto deficit - Pli al 3% non è più sostenibile. La Bce, poi, deve pompare nuova liquidità». «Serve un nuovo piano Marshall da parte dell'Europa ha scandito, poi, Caon gli effetti del Coronavirus sulla nostra economia rischiano di essere devastanti» . «Le nostre imprese stanno rischiando moltissimo ha detto , invece , Toffanin Per evitare il peggio serve liquidità, servono almeno 10 miliardi». «Da molte parti di parla del congelamento dei mutui in favore di quelle imprese ha spiegato Zorzato Anche su questa cosa bisogna stare molto attenti. I mutui, infatti, vanno congelati per almeno 6 mesi e vanno cancellati anche gli interessi». «L'Italia da sola non può affrontare e superare questa crisi ha detto , poi, Baratto - proprio per questo è necessario che sulla questione l'Europa dica una parola chiara». Conte, infine, ha auspicato un grande piano di comunicazione in grado di dare una nuova immagine al nostro territorio.

