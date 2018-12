Marijuana in cambio di criptovaluta, finisce in cella pure un ventunenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPACCIOPADOVA È finito in carcere anche Piero Pasqualini, il 21enne trevigiano, che era tra gli indagati dell'operazione Bitcoin della Squadra mobile, guidata da Mauro Carisdeo, e che ha già portato all'arresto di altre 22 persone, che acquistavano droga nel Deep Web e reinvestivano i proventi in criptovaluta. La maxi indagine si era concentrata sull'analisi di un giro d'affari da circa 20 milioni di euro in moneta virtuale.Lunedì la Squadra mobile della Questura ha tratto in arresto il trevigiano in esecuzione dell'ordinanza di custodia...