LA COMMERCIANTE

CURTAROLO Una vita dedicata alla sua famiglia, ai tre figli ed al marito con il quale per quasi trent'anni è stata dietro al banco nel suo negozio in centro a Pieve, frazione di Curtarolo, dove abitava. Qui, martedì alle 10 nella parrocchiale, le sarà dato l'ultimo saluto. Giovedì scorso all'ospedale di Cittadella è mancata ad 89 anni Anna Maria Alberoni, chiamata dai più Maria. Lascia i figli Paola, Carla e Francesco, quattro nipoti e sei pronipoti.

«É un grande rammarico non essere potuti starle a fianco, esserle vicini - dice la figlia secondogenita - La vedevamo attraverso le videochiamate e l'ultima volta è stata mercoledì. Abbiamo visto che stava molto male. Era ricoverata dal 5 dicembre. Aveva la sua età certo, ma il Covid l'ha indebolita fortemente». La famiglia era il punto fermo per Anna Maria. Una grande famiglia formata con il marito Mario Pistorello, mancato nel 2014. Con lui dal 1956 al 1985 aveva gestito a Pieve un negozio di giocattoli, casalinghi ed elettrodomestici. Poi l'arrivo della grande distribuzione ha fatto decidere alla coppia di cessare l'attività dando in locazione gli spazi. Anna Maria si è così dedicata ancor di più ai suoi cari. Il suo ricordo è di una donna semplice, forte nei valori, generosa e che si spendeva instancabilmente a cominciare dagli affetti più cari.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA