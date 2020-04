IL DOLORE

MERLARA/GALZIGNANO La casa di riposo di Merlara piange un'altra vittima: mercoledì sera si è spenta Maria Brognara, 95 anni, del posto. Sale dunque a 25 il numero di decessi all'interno del pensionato, dove lo scorso 8 marzo era stato scoperto il primo caso di contagio. Da quella fatidica domenica è passato più di un mese: dei 73 ospiti oggi ne rimangono soltanto 47, tutti positivi, mentre una è ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. I 25 letti vuoti danno la misura del dramma che si sta consumando tra le mura del Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan, dove tre giorni di tregua avevano fatto sperare che la fila di croci non si allungasse più. Invece in questa pagina buia della storia del pensionato e dell'intera Merlara la parola fine sembra ancora lontana. Anche perché ci sono altri anziani in condizioni preoccupanti, a causa di malattie pregresse, come nel caso della 95enne. Maria lascia tre figli, Lucia, Silvana e Roberto, sei nipoti e anche dei pronipoti visto che la sua longevità le aveva concesso la fortuna di diventare bisnonna.

«Ciao nonna, te ne sei andata da sola, senza nessuno di noi lì con te, ma da sola veramente non lo sei mai stata, da fuori eravamo in tanti a stringerci attorno a te, chi con una preghiera, chi con un ricordo o un incoraggiamento è il messaggio accorato che una delle nipoti affida ai social ti voglio ricordare con il sorriso che mi hai donato giovedì in videochiamata, il tuo dirmi ripetutamente grazie, ma sono io nonna a doverti ringraziare perché mi sei sempre stata vicina, mi hai insegnato tante cose. Grazie per il tuo sorriso contagioso, la tua forza, la tua umiltà, i tanti sacrifici. Appena possibile ti saluteremo come veramente meriti, tutti insieme, come volevi sempre tu».

La nipote spende parole di gratitudine anche per l'intero staff della Residenza Scarmignan, che ha accompagnato con amore l'anziana anche nel suo ultimo viaggio cercando di colmare la distanza forzata tra gli anziani e i propri cari. «Questa sera (mercoledì, ndr) racconta la nipote l'ultimo messaggio che ho scambiato con la dottoressa è stato Come promesso ho portato alla nonna il tuo abbraccio e la tua vicinanza. Sono certa che sia andata esattamente così». Venticinque vittime: una cifra che fa rabbrividire. Ma alla Scarmignan c'è anche un altro numero, che parla di solidarietà: 12.233 euro. È la somma raggiunta attraverso la raccolta fondi online lanciata il 19 marzo scorso e che sarà utilizzata per gestire l'emergenza e per premiare i dipendenti-eroi che non hanno mai mollato in questa battaglia contro il nemico invisibile.

Teresa Guariento si è spenta ieri mattina, a 84 anni, come una fiammella soffocata da un'improvvisa folata di vento. L'anziana, ospite da qualche anno nella casa di riposo di Galzignano, era ricoverata al Covid hospital di Schiavonia da circa una settimana. Al primo tampone fatto nel pensionato era risultata negativa, poi però le sue condizioni di salute erano peggiorate nonostante non soffrisse di alcuna patologia e il test successivo aveva rilevato il contagio. «Non mangiava più, aveva perso quasi dieci chili racconta la nipote Elisabetta Guariento l'ultima volta l'ho vista il 4 aprile, in una videochiamata. Credo soffrisse molto la mancanza di visite. Prima dell'emergenza andavamo a trovarla tutte le settimane. Poi le telefonavo ogni altro giorno ma non era la stessa cosa». Teresa, che non si era mai sposata né aveva avuto figli, da giovane lavorava come segretaria in un'azienda. Dal carattere introverso, partecipava volentieri alle gite organizzate dalla parrocchia di Meggiaro, il quartiere in cui abitava prima di trasferirsi nel pensionato di Galzignano. Lascia i fratelli Vittorio e Franca, i nipoti e i pronipoti.

Per la Residenza al Parco è stata un'altra giornata di tensione. Nel pomeriggio è giunta infatti la notizia del decesso di un'altra ospite ricoverata da qualche tempo all'ospedale di Schiavonia: si tratta di una novantatreenne che aveva risieduto a lungo nella struttura. I nuovi due casi avvengono proprio nel momento in cui la struttura sta rendendo ancora più stringente il protocollo di controllo e prevenzione. L'altro ieri infatti erano stati sottoposti all'esame sierologico i circa 60 dipendenti della struttura. Quasi tre quarti di loro sono risultati del tutto immuni da possibili contatti.

